Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 17 Juni 2026 | 19.04 WIB

Hoki Seumur Hidup! 5 Shio Ini Diprediksi Bakal Kaya Raya Terus dan Tak Pernah Kehabisan Peluang Rezeki

Ilustrasi shio yang kaya raya. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang kaya raya. (Magnific)

JawaPos.Com - Keberuntungan sering menjadi topik yang menarik untuk dibahas, terutama ketika berkaitan dengan rezeki, kesuksesan, dan masa depan finansial. 

Dalam tradisi astrologi Tionghoa, setiap shio diyakini memiliki karakter, kelebihan, serta jalan hidup yang berbeda-beda. 

Beberapa shio bahkan dipercaya memiliki bakat alami dalam menarik peluang, membangun kekayaan, dan mempertahankan kemakmuran dalam jangka panjang.

Meski keberhasilan tetap membutuhkan usaha, kerja keras, serta keputusan yang bijak, banyak orang percaya bahwa faktor keberuntungan turut memainkan peran penting dalam perjalanan hidup seseorang. 

Menariknya, terdapat beberapa shio yang sering dikaitkan dengan keberuntungan finansial yang seolah tidak pernah habis. 

Mereka dikenal pandai melihat peluang, memiliki naluri bisnis yang kuat, dan mampu bangkit dari berbagai tantangan.

Dilansir dari kanal Youtube Shio Daily, inilah lima shio yang sering disebut memiliki potensi besar untuk menikmati kekayaan dan rezeki yang terus mengalir sepanjang hidup.

1. Shio Naga

Shio Naga sering dianggap sebagai simbol kekuatan, kejayaan, dan keberuntungan dalam budaya Tionghoa. 

Mereka dikenal memiliki kepercayaan diri yang tinggi serta kemampuan memimpin yang luar biasa.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
Top 3 Shio yang Ditakdirkan Menjadi Kaya dan Bergelimang Harta, Rezeki Mengalir Tanpa Henti - Image
Zodiak

Top 3 Shio yang Ditakdirkan Menjadi Kaya dan Bergelimang Harta, Rezeki Mengalir Tanpa Henti

Rabu, 17 Juni 2026 | 19.01 WIB

Tak Banyak yang Tahu, Ini 8 Tanda Dirimu Bakal Kaya Raya di Masa Depan - Image
Lifestyle

Tak Banyak yang Tahu, Ini 8 Tanda Dirimu Bakal Kaya Raya di Masa Depan

Selasa, 16 Juni 2026 | 23.01 WIB

Usai Melewati Umur 45 Tahun, 4 Shio Ditakdirkan Kaya Raya Tanpa Henti - Image
Zodiak

Usai Melewati Umur 45 Tahun, 4 Shio Ditakdirkan Kaya Raya Tanpa Henti

Selasa, 16 Juni 2026 | 22.59 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

4

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

5

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

8

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

9

Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang

10

Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore