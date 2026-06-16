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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 17 Juni 2026 | 01.00 WIB

Siapa Zodiak Paling Beruntung Besok? Intip Ramalan Zodiak Rabu, 17 Juni 2026: Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagitarius, atau Aquarius

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik) - Image

Ilustrasi ramalan zodiak (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Rabu, 17 Juni 2026 diprediksi menjadi hari yang penuh peluang bagi sejumlah zodiak. 

Pergerakan planet membawa energi positif yang berbeda-beda untuk setiap tanda zodiak, mulai dari keberuntungan dalam karier, keuangan, percintaan, hingga pengembangan diri. 

Namun di antara Aries, Gemini, Leo, Libra, Sagitarius, dan Aquarius, ada beberapa zodiak yang diperkirakan menikmati energi kosmik paling menguntungkan.

Dilansir dari Astro Talk, posisi Jupiter, Venus, dan Bulan memberikan pengaruh signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. 

Kombinasi ketiga benda langit tersebut dikenal mampu menghadirkan keberuntungan, kemudahan dalam mengambil keputusan, serta peluang yang dapat membuka jalan menuju kesuksesan.

Lantas, siapa saja zodiak yang diprediksi paling beruntung besok? Berikut ulasan lengkapnya.

1. Aquarius: Bintang Keberuntungan Bersinar Terang dalam Karier

Aquarius menempati posisi teratas sebagai salah satu zodiak paling beruntung pada Rabu, 17 Juni 2026

Kehadiran Jupiter, Venus, dan Bulan di rumah ke-10 membawa fokus besar pada sektor karier, reputasi, dan pencapaian profesional.

Besok menjadi momentum yang tepat bagi Aquarius untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. 

Editor: Candra Mega Sari
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