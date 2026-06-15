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Niko Sulpriyono
Senin, 15 Juni 2026 | 21.15 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Mendapat Hoki Finansial pada Juni 2026, Apakah Anda Salah Satunya?

Ilustrasi Hoki (Freepik) - Image

Ilustrasi Hoki (Freepik)

JawaPos.com - Juni 2026 menjadi bulan yang menarik bagi sebagian orang yang mengikuti ramalan zodiak dan tarot. 

Berbagai prediksi bermunculan mengenai peluang, perubahan hidup, hingga datangnya keberuntungan finansial yang tidak terduga. 

Meski tidak dapat dijadikan acuan pasti, ramalan sering kali menjadi bahan refleksi untuk melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan.

Dalam sebuah pembacaan tarot terbaru, terdapat lima zodiak yang disebut memiliki peluang lebih besar untuk merasakan peningkatan kondisi finansial selama Juni 2026

Masing-masing zodiak memperoleh pesan berbeda melalui kartu tarot yang muncul, mulai dari bantuan orang terdekat, evaluasi diri, hingga perubahan besar yang datang secara tiba-tiba.

Menariknya, setiap kartu tidak hanya berbicara tentang uang, tetapi juga menggambarkan sikap, hubungan sosial, dan kesiapan mental yang diyakini dapat membuka jalan menuju kelimpahan. 

Berikut lima zodiak yang diprediksi mendapatkan keberuntungan finansial pada Juni 2026.

1. Taurus Mendapat Dukungan dari Sosok Perempuan Berpengaruh

Pada menit 1:06, kartu Queen of Pentacles muncul sebagai representasi zodiak Taurus. 

Dalam tarot, kartu ini sering dikaitkan dengan kemakmuran, kestabilan finansial, serta kehadiran figur yang memiliki energi pengasuhan dan dukungan kuat.

Menurut pembacaan tersebut, Taurus berpotensi menerima bantuan atau kontribusi dari sosok perempuan dalam lingkaran terdekatnya. 

Editor: Hanny Suwindari
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