Tidak Butuh Waktu yang Lama, 5 Zodiak Ini Lihai dalam Membaca Pikiran Orang Lain

JawaPos.com – Sebagian orang disebut memiliki kemampuan alami untuk memahami perasaan, pikiran, maupun maksud orang lain di sekitarnya.

Dalam pandangan astrologi, sejumlah zodiak dipercaya memiliki intuisi yang kuat, empati tinggi, serta kemampuan observasi yang tajam, sehingga lebih mudah dalam membaca karakter seseorang.

Meskipun kemampuan ini bisa diasah oleh siapa saja melalui pengalaman dan latihan, ada lima zodiak yang dianggap memiliki kepekaan tersebut secara alami.

Mengutip Astrotalk, berikut lima zodiak yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca orang lain tanpa perlu banyak usaha.

1. Scorpio

Scorpio disebut sebagai zodiak yang paling intuitif. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk melihat lebih dalam.

Mereka mampu membaca ekspresi mikro, perubahan nada, dan bahasa tubuh yang mudah diabaikan orang lain.

Bahkan intuisi mereka begitu tajam sehingga dapat langsung mengetahui niat baik atau buruk seseorang.

Dalam sebagian besar situasi pribadi dan profesional, Scorpio akan mengetahui jika ada sesuatu yang tidak beres jauh sebelum orang lain mengetahuinya.