Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Senin, 15 Juni 2026 | 17.44 WIB

Tidak Butuh Waktu yang Lama, 5 Zodiak Ini Lihai dalam Membaca Pikiran Orang Lain

Ilustrasi seseorang yang mencoba membaca pikiran. (freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang mencoba membaca pikiran. (freepik)

JawaPos.com – Sebagian orang disebut memiliki kemampuan alami untuk memahami perasaan, pikiran, maupun maksud orang lain di sekitarnya.

Dalam pandangan astrologi, sejumlah zodiak dipercaya memiliki intuisi yang kuat, empati tinggi, serta kemampuan observasi yang tajam, sehingga lebih mudah dalam membaca karakter seseorang.

Meskipun kemampuan ini bisa diasah oleh siapa saja melalui pengalaman dan latihan, ada lima zodiak yang dianggap memiliki kepekaan tersebut secara alami.

Mengutip Astrotalk, berikut lima zodiak yang dikenal memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca orang lain tanpa perlu banyak usaha.

1. Scorpio

Scorpio disebut sebagai zodiak yang paling intuitif. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk melihat lebih dalam. 

Mereka mampu membaca ekspresi mikro, perubahan nada, dan bahasa tubuh yang mudah diabaikan orang lain.

Bahkan intuisi mereka begitu tajam sehingga dapat langsung mengetahui niat baik atau buruk seseorang.

Dalam sebagian besar situasi pribadi dan profesional, Scorpio akan mengetahui jika ada sesuatu yang tidak beres jauh sebelum orang lain mengetahuinya.

2. Pisces

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Masuki Puncak Kejayaan di Tahun 2026, 4 Zodiak Ini Bakal Mengalami Keberuntungan dan Kesuksesan - Image
Zodiak

Masuki Puncak Kejayaan di Tahun 2026, 4 Zodiak Ini Bakal Mengalami Keberuntungan dan Kesuksesan

Senin, 15 Juni 2026 | 17.14 WIB

5 Zodiak Ini Bakal Jadi Kaya Raya di Tahun 2026, Hidupnya Sangat Sejahtera dan Sukses Luar Biasa - Image
Zodiak

5 Zodiak Ini Bakal Jadi Kaya Raya di Tahun 2026, Hidupnya Sangat Sejahtera dan Sukses Luar Biasa

Senin, 15 Juni 2026 | 16.24 WIB

Punya Keberuntungan, 4 Zodiak Ini Bersiap Menerima Kesuksesan di Tahun 2026 - Image
Zodiak

Punya Keberuntungan, 4 Zodiak Ini Bersiap Menerima Kesuksesan di Tahun 2026

Senin, 15 Juni 2026 | 16.12 WIB

Terpopuler

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026 - Image
1

Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026

2

Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026

3

Prediksi Skor Timnas Qatar vs Swiss di Piala Dunia 2026: The Maroons Terancam Gagal Start Sempurna

4

Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Pembuktian Magis Christian Pulisic

6

Daftar Pemain Swedia dan Tunisia di Piala Dunia 2026

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Maroko: Vinicius Junior dan Achraf Hakimi Siap Saling Sikut di Piala Dunia

8

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

9

Prediksi Skor Jerman vs Curacao di Piala Dunia 2026: Der Panzer Siap Menggila di Laga Perdana

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore