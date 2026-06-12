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Sabtu, 13 Juni 2026 | 04.23 WIB

3 Shio ini Punya Keberuntungan Besar di Bulan Juni 2026, Duit Banyak Datang Bikin Dompet Makin Tebal

Shio yang diramalkan punya keberuntungan besar di bulan Juni 2026 saat duit banyak datang membikin dompet makin tebal. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan punya keberuntungan besar di bulan Juni 2026 saat duit banyak datang membikin dompet makin tebal. (dok: magnific)

JawaPos.com - Pertengahan tahun 2026 ini bisa jadi salah satu momen yang dapat membuat sebagian orang tersadar akan kerezekiannya.

Pada bulan Juni ini seseorang dimungkinkan menyadari bila apa yang telah dilalui hingga separuh tahun ini sudah cukup baik dibandingkan dengan apa yang dijalani oleh orang lain.

Segelintir orang terpilih dikatakan punya kehokian yang besar sehingga pihak-pihak ini mendapatkan banyak kemudahan dalam hal rezeki.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan punya keberuntungan besar di bulan Juni 2026 saat duit banyak datang membikin dompet makin tebal.

1. Shio Macan

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio macan dikatakan jadi salah satu yang punya rezeki baik di tahun kuda api ini.

Namun, sederet rezeki lain dimungkinkan masih akan hadir pada hidup mereka dalam waktu dekat ini.

Astrolog meyakini, di bulan Juni 2026 ini mereka punya momentum untuk memperkaya tabungan yang dipunya melalui pemasukan yang tidak disangka.

Uang dalam jumlah besar diprediksi bisa diperoleh melalui keuntungan bisnis atau kerja sama dari pihak sponsor.

2. Shio Monyet

Editor: Hanny Suwindari
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