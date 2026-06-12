3 Shio yang di Akhir Bulan Justru Malah Dapat Banyak Duit, Nasibnya di Tahun 2026 Penuh Dengan Rezeki dan Keberuntungan

JawaPos.com - Akhir bulan jadi salah waktu yang kerap kali membuat orang harus menahan diri.

Pada pengujung bulan biasa orang-orang lebih berhemat dan tidak bisa sebebas biasanya karena keuangan yang sudah menipis.

Namun, segelintir orang dalam ramalan astrolog justru mempunyai rezeki lebih di periode tersebut.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut shio yang diramalkan di akhir bulan justru dapat banyak duit karena nasibnya di tahun 2026 penuh dengan rezeki dan keberuntungan.

1. Shio Babi

Dalam penerawangan astrolog, mereka yang bershio babi dikatakan punya rezeki baik di akhir bulan.

Hampir di sepanjang tahun kuda api ini, mereka dimungkinkan selalu punya sesuatu untuk dibawa pulang dan menjadi nafkah bagi keluarga.

Astrolog meyakini, pundi-pundi rupiah yang diperoleh cukup untuk hidup nyaman tanpa perlu khawatir ketika masuk hari tua.

Di sisi lain, selain karena keberuntungan, rezeki mereka bisa mengalir berkat karakter mereka yang senantiasa selalu bekerja keras.