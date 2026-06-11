Ramalan Zodiak Capricorn Besok Jumat, 12 Juni 2026: Kepercayaan Diri Meningkat, Peluang Karier Menjanjikan

JawaPos.com - Pemilik zodiak Capricorn (22 Desember – 19 Januari) mendapat pengaruh positif dari konjungsi Venus dan Jupiter yang berada di rumah ke-7, sementara Bulan melakukan transit di rumah ke-5.
Dalam astrologi, rumah ke-7 berkaitan dengan kemitraan, hubungan, dan kerja sama, sedangkan rumah ke-5 berhubungan dengan cinta, kreativitas, dan ekspresi diri.
Kombinasi energi ini membuat Capricorn lebih terbuka dalam mengekspresikan perasaan dan menunjukkan perhatian kepada orang-orang yang dianggap penting.
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Kehangatan dan sikap positif yang terpancar hari ini membantu mempererat hubungan pribadi maupun profesional.
Di sisi karier, posisi Matahari di rumah ke-6 memberikan dukungan kuat untuk urusan pekerjaan.
Hari ini menjadi waktu yang baik untuk menandatangani kontrak, mengambil tanggung jawab baru, serta menunjukkan kemampuan kepemimpinan dalam lingkungan kerja yang kolaboratif.
Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan zodiak Capricorn selengkapnya seputar asmara, kesehatan, emosi, dan perjalanan.
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Asmara Capricorn
Kehidupan percintaan Capricorn dipenuhi energi yang menyenangkan.
Bagi yang masih lajang, kemampuan bersosialisasi meningkat dan membuat Anda lebih mudah menarik perhatian orang-orang yang menarik dan berpotensi menjadi pasangan.
Pesona alami yang Anda miliki akan menjadi daya tarik utama dalam berbagai interaksi sosial. Karena itu, jangan ragu untuk membuka diri dan menikmati kesempatan bertemu orang baru.
Sementara itu, Capricorn yang telah menikah atau menjalin hubungan jangka panjang mungkin merasakan sedikit kejenuhan.
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