Ramalan Zodiak Scorpio Besok Jumat, 12 Juni 2026: Peluang Karier Terbuka, Saatnya Memperluas Wawasan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/coolvector)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Scorpio (23 Oktober – 21 November) mendapat pengaruh positif dari konjungsi Venus dan Jupiter yang berada di rumah ke-9, sementara Bulan melakukan transit di rumah ke-6.

Dalam astrologi, rumah ke-9 berkaitan dengan pengetahuan, perjalanan jauh, spiritualitas, dan pengembangan diri. Sementara itu, rumah ke-6 berhubungan dengan rutinitas, pekerjaan, serta tanggung jawab sehari-hari.

Kombinasi energi ini mendorong Scorpio untuk memperluas wawasan, mempelajari hal-hal baru, dan membuka diri terhadap pengalaman yang dapat meningkatkan kualitas hidup maupun karier.

Aktivitas yang berhubungan dengan pendidikan, perjalanan spiritual, atau eksplorasi budaya baru berpotensi membawa manfaat besar.

Perjalanan ke tempat-tempat yang memiliki nilai spiritual atau ke negara asing juga diprediksi membawa keberuntungan.

Adapun waktu terbaik untuk mendapatkan energi positif dan peluang baik diperkirakan hadir pada malam hari.

Untuk ramalan lengkap Scorpio terkait cinta, kesehatan, emosi, dan karier, berikut ulasannya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Asmara Scorpio

Dalam urusan percintaan, Scorpio yang masih lajang tampaknya lebih tertarik memanjakan diri dan menikmati hal-hal sederhana dibanding memikirkan hubungan romantis.

Sementara itu, Scorpio yang sedang menjalani hubungan jarak jauh akan merasakan kerinduan yang cukup kuat terhadap pasangan.

Hari ini menjadi waktu yang tepat untuk meluangkan waktu berbicara lebih lama, melakukan panggilan video, atau sekadar berbagi cerita untuk menjaga kedekatan emosional.

Komunikasi yang hangat dapat membantu mengurangi rasa rindu dan memperkuat hubungan meskipun terpisah oleh jarak.