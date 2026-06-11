Ramalan Zodiak Libra Besok Jumat, 12 Juni 2026: Peluang Karier Terbuka, Hubungan Semakin Harmonis

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/coolvector)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Libra (23 September – 22 Oktober) mendapatkan pengaruh positif dari konjungsi Venus dan Jupiter yang berada di rumah ke-10, sementara Bulan melakukan transit di rumah ke-7.

Dalam astrologi, rumah ke-10 berkaitan dengan karier, reputasi, dan pencapaian profesional, sedangkan rumah ke-7 berhubungan dengan hubungan, kemitraan, dan kerja sama.

Kombinasi kedua energi ini membuat fokus utama Libra hari ini tertuju pada dunia kerja dan hubungan dengan orang-orang terdekat.

Perjalanan yang berkaitan dengan urusan bisnis atau pekerjaan diprediksi membawa hasil yang menguntungkan.

Selain itu, Libra yang masih lajang berpotensi tertarik pada sosok yang matang secara emosional, memiliki wawasan luas, dan menunjukkan kestabilan dalam karier.

Waktu keberuntungan Libra diperkirakan hadir pada sore hari, sehingga momen tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengambil keputusan penting atau membangun relasi yang lebih kuat.

Seperti dilansir dari laman Astrotalk, berikut ini adalah ramalan lengkap zodiak Libra pada Jumat, 12 Juni 2026.

Asmara Libra

Kehidupan percintaan Libra sedang berada dalam fase yang positif. Bagi yang telah memiliki pasangan, hubungan terasa semakin harmonis berkat komunikasi yang terbuka dan saling pengertian yang kuat.

Kedua belah pihak mampu memberikan perhatian serta dukungan yang dibutuhkan, sehingga ikatan emosional semakin erat.

Ini menjadi waktu yang tepat untuk menikmati kebersamaan dan memperkuat komitmen dalam hubungan.

Sementara itu, Libra yang masih lajang akan merasakan pengaruh kuat Venus yang meningkatkan pesona dan daya tarik alami. Kesempatan untuk bertemu seseorang yang menarik pun terbuka lebar.