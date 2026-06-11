Ramalan Zodiak Gemini Besok Jumat, 12 Juni 2026: Percaya Diri Meningkat, Siap Hadapi Perubahan Karier

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/coolvector)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Gemini (21 Mei – 21 Juni) mendapat pengaruh positif dari konjungsi Venus dan Jupiter yang berada di rumah kedua.

Dalam astrologi, rumah ini berkaitan dengan keuangan, keluarga, aset pribadi, serta bakat alami yang dimiliki seseorang.

Posisi planet yang menguntungkan ini menjadikan hari yang baik bagi Gemini untuk membahas penyesuaian gaji, mengelola keuangan, maupun mempertimbangkan investasi jangka panjang.

Selain itu, kehadiran Bulan di rumah ke-11 membuka peluang besar untuk memperluas jaringan profesional dan membangun koneksi yang bermanfaat bagi masa depan karier.

Meski berbagai peluang positif datang, Gemini tetap perlu menjaga kesehatan, terutama pada area tenggorokan dan leher yang cenderung lebih sensitif hari ini.

Waktu keberuntungan diprediksi hadir pada pagi hari, sementara perjalanan yang berkaitan dengan pekerjaan berpotensi memberikan hasil yang memuaskan.

Berikut ramalan zodiak Gemini secara lebih lengkap pada Jumat, 12 Juni 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Asmara Gemini

Dalam urusan percintaan, Gemini tampil begitu menarik di mata banyak orang.

Baik yang masih lajang maupun yang sudah memiliki pasangan akan mendapatkan perhatian berkat pesona, kecerdasan, dan selera humor yang dimiliki.

Bagi Gemini yang masih sendiri, seseorang berzodiak Aries kemungkinan akan menunjukkan ketertarikan dan mencoba mendekat.

Namun, hubungan tersebut belum tentu berkembang sesuai harapan, sehingga penting untuk tetap bersikap bijak sebelum mengambil keputusan.