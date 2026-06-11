Ramalan Shio Besok Jumat 12 Juni 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

Ilustrasi 12 tanda shio (Freepik) JawaPos.com – Bagi shio Ayam, nikmati waktu tenang bersama keluarga atau teman-teman.

Sedangkan shio Anjing mungkin cenderung bermalas-malasan.

Berikut ini ramalan shio pada hari Jumat 12 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

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