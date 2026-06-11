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Rabbany Wanadriani
Kamis, 11 Juni 2026 | 19.11 WIB

Ramalan Shio Besok Jumat 12 Juni 2026: Monyet, Ayam, Anjing, Babi

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Ilustrasi 12 tanda shio (Freepik)

JawaPos.com – Bagi shio Ayam, nikmati waktu tenang bersama keluarga atau teman-teman.

Sedangkan shio Anjing mungkin cenderung bermalas-malasan.

Berikut ini ramalan shio pada hari Jumat 12 Juni 2026 untuk orang-orang dengan tahun kelahiran Monyet, Ayam, Anjing, dan Babi.

Dikutip Horoscope, ramalan ini mungkin akan terjadi pada kehidupan Anda.

Tetapi, perlu diingat bahwa hasil tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Monyet - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Urus saja urusanmu sendiri.

Berhati-hatilah dalam memberikan kritik, karena itu bisa merusak hubungan.

Jangan terjebak dalam pemikiran bahwa semua orang perlu mendengar pendapatmu setiap saat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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