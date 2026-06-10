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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 10 Juni 2026 | 16.14 WIB

5 Shio Ini Sedang Mengalami Kesuksesan, Kemakmuran Ada di Depan Mata!

Ilustrasi Hidup Mulai Mengarah ke Kesuksesan (Freepik)

JawaPos.com – Dalam pandangan fengshui, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan energi tersendiri yang dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi tantangan serta meraih keberhasilan dalam hidup.

Lima shio yang disebut sedang menikmati masa kesuksesan ini dinilai mampu memadukan kerja keras, keberanian mengambil peluang, dan ketekunan dalam menjalani setiap proses menuju kemapanan.

Mereka juga dianggap berada dalam fase yang lebih positif, sehingga berbagai tantangan yang muncul dapat dihadapi dengan lebih mudah dan terarah.

Kemapanan yang dirasakan tidak hanya berkaitan dengan kondisi finansial, tetapi juga mencakup keseimbangan emosional, rasa percaya diri, dan kemampuan memanfaatkan kesempatan yang datang.

Berdasarkan informasi yang disampaikan melalui kanal YouTube Rezeki & Hoki pada Rabu (10/6), terdapat lima shio yang disebut tengah berada di jalur kesuksesan, dengan perjalanan menuju kehidupan yang lebih mapan terasa lebih lancar dan minim hambatan.

1. Shio Babi

Shio babi dikenal sebagai lambang kemakmuran dan kelimpahan dalam kepercayaan budaya Tionghoa yang sudah turun temurun.

Mereka yang terlahir di bawah shio ini memiliki karakter jujur dan pekerja keras tanpa pernah menempuh jalan curang.

Ketulusan hati orang bershio babi membuat rezeki selalu mendekat secara alami tanpa harus dipaksakan atau dikejar terlalu keras.

Energi bumi yang mengelilingi shio babi di penghujung tahun ini sedang terbuka lebar membawa banyak peluang baru.

Segala urusan yang berkaitan dengan uang tunai, kerja sama bisnis, dan perluasan usaha akan berjalan sangat lancar.

Bagi yang bekerja sebagai pedagang akan merasakan lonjakan pelanggan datang silih berganti membawa keuntungan berlipat ganda setiap harinya.

Sementara mereka yang bekerja di perusahaan akan mendapatkan promosi jabatan atau penghargaan yang sudah lama dinanti-nantikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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