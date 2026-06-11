Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 11 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Aries dan Taurus (Freepik)
JawaPos.com – Zodiak aries mungkin merasa kesal dan mudah marah. Berhati-hatilah dan batasi ucapanmu atau aries mungkin akan menyakiti seseorang dengan perilaku yang dikeluarkan. Tekankan hal-hal penting dalam hidup, seperti pada pekerjaan dan keluarga.
Hari ini, zodiak taurus mungkin perlu meluangkan waktu untuk diri sendiri. Taurus mungkin akan menemukan hal-hal yang selaras dengan cara berpikir diri sendiri.
Ini adalah hari terbaik bagi semua taurus untuk melakukan tugas-tugas favorit. Secara keseluruhan, ini akan menjadi hari yang hebat bagi taurus, karena perasaan taurus juga akan terkendali.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 11 Juni 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries perlu mendengarkan pasangan saat suasana hubungan saat ini sedikit tegang. Terkait karir, manfaatkan pengetahuanmu secara maksimal untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang bermanfaat.
Sementara itu, manfaatkan hari ini untuk berolahraga dan fokus melakukan diet yang sehat dan seimbang. Terkait keuangan, aries akan mengalami peningkatan prospek keuangan berupa imbalan finansial setelah menyelesaikan tanggung jawab penting di tempat kerja.
Cinta Aries
Hari ini, aries perlu fokus mendengarkan pasangan karena kemungkinan suasana hubungan saat ini akan sedikit tegang. Dia mencoba menyampaikan sesuatu, tetapi aries belum mau mendengarkan selama ini.
Duduklah di tempat yang tenang tanpa gangguan dan biarkan pasangan menceritakan perasaannya. Hubungan aries akan mendapatkan manfaat dan lebih kuat dari waktu yang dihabiskan.
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