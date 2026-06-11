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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 11 Juni 2026 | 14.55 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 11 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)

JawaPos.com - Zodiak pisces dapat mengharapkan hari yang ceria dan menguntungkan, karena transit ini akan membawa energi yang besar.

Segala sesuatunya akan berjalan sesuai keinginan pisces hari ini. Pisces akhirnya akan menerima pengembalian investasi jangka panjang. 

Pisces akan terkejut dengan berita ini, dan akan sangat gembira dengan rezeki tak terduga yang didapatkan. Sementara itu, ini adalah momen yang tepat untuk mulai menyisihkan uang demi keadaan darurat di masa depan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 11 Juni 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces perlu waspada terhadap pertengkaran yang tidak perlu dengan pasangan hari ini. Terkait karir, strategi dan rencana baru membutuhkan waktu untuk dieksekusi saat pisces menghadapi hambatan.

Sementara itu, teruslah mengonsumsi makanan bergizi dan ikutlah terlibat dalam kegiatan rekreasi untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, pertimbangkan berbagai pilihan investasi untuk masa depan dan cobalah berkonsultasi dengan pialang saham jika perlu.

Cinta Pisces

Waspadai pertengkaran yang tidak perlu dengan pasangan hari ini, karena ada indikasi bahwa ketegangan akan muncul pada hal yang sebenarnya tidak perlu. Sebaiknya fokuslah pada potensi jangka panjang hubunganmu. Pertahankanlah sikap tenang.

Karir Pisces

Editor: Hanny Suwindari
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