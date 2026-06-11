Ramalan Zodiak Pisces 11 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik)
JawaPos.com - Zodiak pisces dapat mengharapkan hari yang ceria dan menguntungkan, karena transit ini akan membawa energi yang besar.
Segala sesuatunya akan berjalan sesuai keinginan pisces hari ini. Pisces akhirnya akan menerima pengembalian investasi jangka panjang.
Pisces akan terkejut dengan berita ini, dan akan sangat gembira dengan rezeki tak terduga yang didapatkan. Sementara itu, ini adalah momen yang tepat untuk mulai menyisihkan uang demi keadaan darurat di masa depan.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Kamis, 11 Juni 2026.
Pisces (19 Februari – 20 Maret)
Zodiak pisces perlu waspada terhadap pertengkaran yang tidak perlu dengan pasangan hari ini. Terkait karir, strategi dan rencana baru membutuhkan waktu untuk dieksekusi saat pisces menghadapi hambatan.
Sementara itu, teruslah mengonsumsi makanan bergizi dan ikutlah terlibat dalam kegiatan rekreasi untuk menjaga kesehatan. Terkait keuangan, pertimbangkan berbagai pilihan investasi untuk masa depan dan cobalah berkonsultasi dengan pialang saham jika perlu.
Cinta Pisces
Waspadai pertengkaran yang tidak perlu dengan pasangan hari ini, karena ada indikasi bahwa ketegangan akan muncul pada hal yang sebenarnya tidak perlu. Sebaiknya fokuslah pada potensi jangka panjang hubunganmu. Pertahankanlah sikap tenang.
Karir Pisces
Kronologi Beckham Putra Nyaris Bersitegang dengan Penonton usai Laga Indonesia vs Mozambik
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
8 Pertanyaan Pribadi yang Tidak Boleh Ditanyakan Pada Orang Lain, Tidak Peduli Seberapa Baik Mereka Mengenal Seseorang Menurut Psikolog
Harga BBM Pertamina Terbaru: Pertamax Naik Jadi Rp 16.250 per Liter Mulai 10 Juni 2026
Viral Investor MBG Ngamuk di Kantor BGN, APGI 3T Sebut Aksi Spontan Atas Potensi Kerugian Rp 1,8 Triliun
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Timnas Afrika Selatan di Piala Dunia 2026: Daftar Lengkap Skuad, Statistik, dan Jadwal Pertandingan
Resmi! 9 Pemain Persebaya Surabaya Hengkang, Era Baru Bernardo Tavares Dimulai dengan Cuci Gudang