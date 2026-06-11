Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 11 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin akan mengambil beberapa keputusan terburu-buru. Namun, hal ini tidak disarankan untuk aquarius.

Cobalah menahan diri untuk tidak mengambil keputusan apa pun saat marah atau frustrasi. Sebaliknya, fokuslah pada pengambilan keputusan yang lebih bijak untuk manfaat jangka panjang.

Zodiak pisces dapat mengharapkan hari yang ceria dan menguntungkan, karena transit ini akan membawa energi yang besar. Segala sesuatunya akan berjalan sesuai keinginan pisces hari ini. Pisces akhirnya akan menerima pengembalian investasi jangka panjang.

Pisces akan terkejut dengan berita ini, dan akan sangat gembira dengan rezeki tak terduga yang didapatkan. Sementara itu, ini adalah momen yang tepat untuk mulai menyisihkan uang demi keadaan darurat di masa depan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Kamis, 11 Juni 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius harus menelaah hubungan saat ini dengan saksama, terutama jika perasaan kepada pasangan mulai memudar. Terkait karir, gunakan masa-masa sulit di bidang profesional sebagai kesempatan untuk mengubah masalah menjadi peluang.

Sementara itu, belajarlah mengekspresikan diri dengan lebih baik dan jangan memendam perasaan terlalu lama. Pada sisi keuangan, berusahalah untuk keluar dari masalah keuangan dengan mengatur jadwal pembayaran tagihan untuk menghindari biaya keterlambatan.

Cinta Aquarius