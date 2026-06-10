4 Zodiak Ini Betah Tinggal di Kota Asalnya, Tidak Ingin Kehilangan Teman-Teman yang Sangat Berarti

Ilustrasi country girl/freepik
JawaPos.com-Beberapa zodiak tidak sabar untuk meninggalkan kota kelahirannya.
Mereka ingin pergi segera mungkin setelah menyelesaikan sekolah untuk mendapatkan kebebasan.
Namun, ada juga zodiak yang tidak memiliki keinginan besar untuk pindah.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang paling mungkin tetap tinggal di kota asalnya.
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Taurus
Taurus biasanya akan menemukan berbagai alasan untuk tetap tinggal di kota asalnya selama mungkin. Taurus, alasan untuk bertahan sering kali lebih banyak daripada alasan untuk pergi. Mereka tidak ingin mengubah keseimbangan hidup yang sudah lama terbentuk, apalagi jika harus mempertaruhkan semua yang telah mereka bangun selama ini.
Cancer
Cancer tidak ingin berada terlalu jauh dari orang-orang tercinta. Mereka ingin bisa segera datang jika ada keadaan darurat. Cancer ingin menghabiskan waktu berkualitas secara langsung bersama orang-orang yang mereka sayangi.
Pisces
Pisces merasa tidak banyak yang bisa mereka lakukan. Mereka merasa seperti meninggalkan banyak kenangan. Pisces tetap sulit menghilangkan perasaan bahwa kepindahan tersebut bisa mengakhiri beberapa persahabatan atau menciptakan jarak yang sebenarnya tidak mereka inginkan.
Leo
Leo sering berpergian untuk melihat dunia atau bahkan sempat tinggal di tempat lain untuk sementara waktu. Leo sering merasa ingin tetap tinggal karena mereka ingin menghabiskan waktu bersama orang yang paling mereka cintai.
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