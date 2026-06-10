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Rabbany Wanadriani
Rabu, 10 Juni 2026 | 19.33 WIB

4 Shio Rajin Menabung, Diprediksi Rezekinya Bertambah dan Siap Nikmati Hasil Jerih Payah di Tahun 2026

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menurut astrologi Tiongkok, beberapa shio memiliki bakat untuk melihat peluang, sementara yang lain ragu-ragu dalam langkah selanjutnya.

Beberapa orang tampaknya memiliki kemampuan alami untuk melihat peluang di mana pun mereka berada.

Orang-orang ini telah melihat potensi, memanfaatkan momen yang tepat, dan mengubah ide menjadi nilai nyata.

Alhasil mereka sering dipuji karena insting tajam, pola pikir praktis, dan kemampuan yang mengesankan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Di antara 12 shio, empat di antaranya menonjol karena kemampuan membuat pilihan keuangan yang cerdas dan meningkatkan pendapatan.

Mereka mungkin tidak terlahir kaya, tetapi sering dianggap memiliki potensi luar biasa dalam membangun kekayaan lewat menabung dan kerja keras.

Melansir horoscope, berikut empat shio yang sumber rezeki miliknya bertambah dan siap merasakan jerih payahnya di tahun 2026.

1. Ayam

Orang yang lahir di Tahun Ayam diperkirakan akan menghadapi berbagai tantangan dan peluang di tahun 2026.

Meskipun mereka mungkin menghadapi banyak rintangan, tapi energi tahun ini dapat membantu mengurangi tekanan tersebut.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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