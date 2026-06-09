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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 10 Juni 2026 | 00.11 WIB

Dianggap Tak Punya Perasaan! 4 Zodiak yang Diklaim Paling Sinis

Ilustrasi seseorang yang sinis (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang sinis (Magnific)

JawaPos.com - Beberapa zodiak sudah memasuki hubungan dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan indah dan bahagia,

Namun, beberapa zodiak berikut lebih cenderung lebih pesimis daripada yang lain. Bahkan, saat mereka menemukan seseorang yang spesial, mereka tetap ragu untuk membuka hati atau meresmikan hubungan.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang cenderung sinus dan berasumsi bahwa  pasangan akan menyakiti mereka. 

Scorpio tidak yakin mampu menghadapi rasa sakit jika hatinya hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, mereka selalu berusaha menghindari siapa saja yang berpotensi melukai mereka.

Selalu ada kemungkinan untuk terluka, dan jika seseorang dianggap tidak layak diperjuangkan, scorpio pada akhirnya akan menerima risiko tersebut.

Capricorn berusaha untuk tidak terlalu berharap dalam urusan cinta. Mereka tidak ingin lagi berharap pada kekecewaan.

Oleh karena itu, gagasan untuk terikat dengan seseorang yang tidak berniat bertahan dalam hidup mereka terasa sangat menyakitkan.

Gemini tidak ingin berkomitmen dengan seseorang yang nantinya akan menghancurkan hati mereka.

Mereka berusaha keras membangun kehidupan terbaik untuk diri sendiri, sehingga mereka merasa harus berhati-hati dalam memilih pasangan.

Taurus pernah menerima perlakuan dan perkataan yang sangat menyakitkan, sehingga mereka sulit untuk melupakan.

Editor: Hanny Suwindari
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