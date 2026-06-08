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Rabbany Wanadriani
Senin, 8 Juni 2026 | 18.22 WIB

Ramalan Zodiak Besok Selasa 9 Juni 2026: Leo, Virgo, Libra, Scorpio

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Perhatian terhadap detail akan membuahkan hasil di tempat kerja, sekaranglah saatnya untuk mengatur ide-ide Virgo.

Sementara itu, bakat tersembunyi Scorpio mungkin akan diakui di tempat kerja, membuka peluang untuk kemajuan.

Dilansir astotalk, berikut ini ramalan zodiak pada besok Selasa 9 Juni 2026 untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio.

Perlu diingat hasil ramalan tersebut mungkin bakal berbeda tergantung beragam faktor.

Leo – (23 Juli hingga 22 Agustus)

Romansa semakin mempesona dengan kilauan ekstra, baik Anda sedang mendekati gebetan atau memperdalam hubungan yang sudah ada.

Horoskop besok menandakan kemajuan dalam karier Anda, langkah berani dapat menarik perhatian positif dari para pengambil keputusan.

Kejutan finansial mungkin muncul, jadi tinjau kembali prioritas Anda.

Sedikit gerakan yang menyenangkan dapat meningkatkan hati dan kesehatan.

Virgo – (23 Agustus hingga 22 September)

Editor: Setyo Adi Nugroho
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