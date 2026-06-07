Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 7 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak gemini akan berada dalam suasana hati yang positif. Hubungan asmara gemini akan menjadi fokus dan gemini cenderung menemukan kebahagiaan di dalamnya. Fokus gemini adalah memperkuat ikatan saat ini.

Sementara itu, cobalah menyeimbangkan waktu antara teman dan keluarga, karena keduanya dapat memberi gemini kebahagiaan. Pastikan gemini tidak melewatkan hal penting terkait pekerjaan dan tanggung jawab lainnya.

Zodiak cancer perlu menghindari terlibat dalam argumen yang tidak perlu dengan orang-orang terkasih. Alih-alih menemukan solusi, perselisihan hanya akan memperburuk situasi.

Oleh karena itu, lebih baik lebih berhati-hati dengan perkataan yang cancer ucapkan. Pilihlah kata-kata dengan hati-hati agar cancer akan dapat menghindari konflik yang tidak perlu saat ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Minggu, 7 Juni 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini perlu meluangkan waktu untuk memerhatikan pasangan dan hal yang sama akan berbalik kembali kepada gemini. Terkait karir, proyek yang tertunda akan selesai dengan tinjauan akhir serta sedikit penyesuaian.

Sementara itu, kenakan pakaian hangat dan hindari minuman yang terlalu dingin untuk menghindari batuk dan pilek. Terkait keuangan, bersikaplah bijak dalam menutupi semua tagihan dan gunakan keterampilan keuanganmu untuk keluar dari situasi keuangan yang sulit.

Cinta Gemini