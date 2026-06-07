Ramalan Zodiak Leo 7 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak leo seharusnya tidak bekerja terlalu keras. Leo mungkin memiliki banyak energi, tetapi tubuh perlu beristirahat juga. Terdapat lebih banyak hal dalam hidup daripada hanya sekedar melakukan pekerjaan.

Cobalah meluangkan waktu untuk bersantai dan mengisi kembali energimu. Leo perlu berada dalam kondisi terbaik dengan mengerahkan semua kemampuanmu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Minggu, 7 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Perasaan zodiak leo terhadap pasangan semakin dalam, namun jangan sampai terlalu terbawa suasana. Terkait karir, cobalah tetap fokus pada semua proyek yang dikerjakan meskipun leo sedikit lelah.

Sementara itu, hindarilah lingkungan yang berdebu saat leo terkena batuk atau pilek hari ini. Terkait keuangan, cobalah meminimalkan pengeluaran dan pembelian, dengan membelanjakan uang hanya untuk kebutuhan pokok.

Cinta Leo

Hari ini, perasaan leo terhadap pasangan semakin dalam. Cobalah untuk tetap berpijak pada kenyataan dan jangan sampai terbawa suasana. Tetaplah mengizinkan diri sendiri untuk terlibat secara emosional, karena pasangan saat ini sangat baik untuk leo.

Menurunkan pertahanan diri akan membantu hubunganmu tetap berjalan, tetapi tetaplah sedikit waspada agar tidak terburu-buru dalam meningkatkan komitmen.