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Mellyna Putri Diniar
Minggu, 7 Juni 2026 | 12.06 WIB

Ramalan Zodiak Minggu Ini untuk Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio: Dari Karier, Cinta, hingga Keuangan

Ilustrasi tanda bintang dalam astrologi./(Freepik) - Image

Ilustrasi tanda bintang dalam astrologi./(Freepik)

JawaPos.com — Setiap pekan membawa peluang dan tantangan baru yang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari karier, keuangan, hingga hubungan asmara. Bagi sebagian orang, momen ini juga menjadi waktu yang tepat untuk menyusun strategi dan mengambil keputusan penting.

Pada pekan ini, Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio diprediksi menghadapi dinamika yang berbeda. Ada yang didorong untuk lebih fleksibel dalam menjalani rutinitas, sementara yang lain berpeluang memperluas jaringan sosial atau memperjelas tujuan jangka panjang.

Selain urusan pekerjaan dan finansial, kehidupan pribadi juga menjadi sorotan. Kemampuan menjaga komunikasi, mengelola ekspektasi, dan memahami sudut pandang orang lain diperkirakan berperan besar dalam menciptakan keseimbangan.

Dilansir dari Bustle, Sabtu (6/6), ramalan zodiak pekan ini menyoroti berbagai peluang dan tantangan yang dapat membantu Leo, Virgo, Libra, dan Scorpio mengambil langkah yang lebih bijak dalam karier, cinta, dan keuangan.

1. Leo: Fleksibilitas Menjadi Kunci Kesuksesan

Leo diprediksi menjalani pekan yang cukup padat sehingga membutuhkan kemampuan beradaptasi dengan berbagai perubahan. Menjaga keseimbangan antara produktivitas dan waktu istirahat menjadi langkah penting agar energi tetap terjaga.

Dari sisi keuangan, peluang untuk memperbaiki kondisi finansial cukup terbuka selama mampu mengendalikan pengeluaran yang tidak perlu. 

Dalam urusan asmara, sikap saling memahami dapat mempererat hubungan dengan pasangan maupun orang terdekat. Hari baik Leo pada pekan ini adalah Selasa, dengan warna keberuntungan jingga dan angka 5.

2. Virgo: Kesempatan Baru Datang dari Lingkungan Sosial

Virgo berpotensi memperoleh peluang menarik melalui pergaulan atau aktivitas yang dijalani sehari-hari. Kegiatan komunitas, hobi, maupun aktivitas kesehatan dapat membuka jalan menuju hubungan yang bermanfaat bagi perkembangan karier.

Editor: Hanny Suwindari
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