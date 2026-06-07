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Dea Agustin Adrianingtyas
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.47 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 7 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Capricorn. (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak capricorn merasa optimis dan gembira. Capricorn akan mendapatkan imbalan secara profesional. Bersyukurlah dan jadilah rendah hati selama waktu ini. 

Capricorn akan beruntung karena akan memperoleh keterampilan baru atau mampu memenuhi harapan perusahaan. Ini adalah hari yang baik bagi capricorn, karena capricorn kemungkinan akan berhasil dalam semua usaha profesional.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Minggu, 7 Juni 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn dan pasangan perlu melakukan perjalanan singkat bersama berdua saja. Terkait karir, capricorn akan meraih kesuksesan dalam semua bentuk pekerjaan yang berhubungan dengan publik.

Sementara itu, berolahragalah dan tingkatkan energimu setelah mengalami kelelahan dan stres selama beberapa hari terakhir. Terkait keuangan, kelola keuangan dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu dan meminta saran dari konsultan keuangan.

Cinta Capricorn

Jika sudah menjalin hubungan serius, mungkin capricorn akan melakukan perjalanan singkat bersama pasangan. Hal ini akan memberi capricorn waktu untuk bersantai dan menghabiskan waktu berdua saja. 

Ini akan menjadi waktu yang menggembirakan, jadi siapkan kameramu. Abadikan pengalaman ini agar capricorn dan pasangan bisa menertawakannya di masa mendatang.

Karir Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
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