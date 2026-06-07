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Leni Setya Wati
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.27 WIB

Ramalan Zodiak Taurus Minggu, 7 Juni 2026: Peluang Karier Baru, Asmara Membara, dan Keuangan Menjanjikan

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Ilustrasi zodiak Taurus (Magnific/hstrongart)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Taurus (20 April – 20 Mei) diprediksi menjalani hari yang penuh energi positif dan kesempatan menarik.

Sebuah pelajaran berharga dari seseorang di sekitar Anda berpotensi memberikan sudut pandang baru yang dapat memengaruhi kehidupan dalam jangka panjang.

Hari ini juga menjadi waktu yang tepat untuk tetap berpikiran terbuka terhadap berbagai peluang. Sikap optimis dan kemauan untuk belajar akan membantu Taurus berkembang dalam berbagai aspek kehidupan.

Untuk ramalan lengkap zodiak Taurus secara lebih lengkap, berikut ulasannya seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Asmara Taurus

Kehidupan percintaan Taurus dipenuhi energi yang kuat berkat pengaruh Venus. Bagi yang sudah memiliki pasangan, hubungan terasa lebih hangat, romantis, dan penuh gairah.

Ini adalah saat yang tepat untuk meluangkan waktu berkualitas bersama orang tercinta serta mempererat kedekatan emosional.

Sementara itu, Taurus yang masih lajang berpeluang bertemu seseorang yang menarik.

Sebuah kencan romantis atau pertemuan baru bisa menjadi awal dari hubungan yang menjanjikan. Nikmati setiap momen tanpa terburu-buru mengambil kesimpulan.

Editor: Hanny Suwindari
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