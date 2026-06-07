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Leni Setya Wati
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.24 WIB

Ramalan Zodiak Libra Minggu, 7 Juni 2026: Saatnya Menata Keuangan, Menikmati Kebersamaan, dan Membuka Hati

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Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/hstrongart)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Libra (23 September – 22 Oktober) disarankan untuk meluangkan waktu sejenak dari rutinitas yang padat.

Setelah melalui berbagai aktivitas dan tekanan dalam beberapa waktu terakhir, tubuh dan pikiran membutuhkan kesempatan untuk beristirahat serta memulihkan energi.

Menghabiskan waktu bersama sahabat atau orang-orang terdekat dapat menjadi cara terbaik untuk mengurangi stres dan mengembalikan semangat.

Hari ini juga menjadi momen yang tepat untuk mengevaluasi beberapa aspek kehidupan, terutama yang berkaitan dengan hubungan dan keuangan.

Mari simak ramalan lengkap dari zodiak Libra seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Asmara Libra

Dalam urusan percintaan, Libra yang masih lajang berpotensi menikmati momen menyenangkan bersama seseorang yang menarik perhatian.

Pertemuan atau interaksi yang terjadi hari ini dapat meninggalkan kesan mendalam dan membuka peluang hubungan yang lebih dekat.

Bagi Libra yang telah memiliki pasangan, ini merupakan waktu yang baik untuk membicarakan arah hubungan ke depan.

Editor: Hanny Suwindari
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