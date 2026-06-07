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Leni Setya Wati
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.23 WIB

Ramalan Zodiak Leo Minggu, 7 Juni 2026: Energi Positif, Keberuntungan Menghampiri, dan Hubungan Semakin Harmonis

Ilustrasi zodiak Leo (Freepik)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Leo (23 Juli – 22 Agustus) diprediksi menjalani hari yang penuh energi positif dan kesempatan baik.

Sikap peduli terhadap orang lain akan menjadi salah satu kekuatan terbesar Anda hari ini. Jika ada anggota keluarga yang sedang menghadapi kesulitan, kehadiran dan dukungan Anda dapat memberikan dampak yang sangat berarti.

Selain itu, Leo juga dianjurkan untuk menunjukkan kebaikan kepada orang-orang di sekitar, termasuk mereka yang baru dikenal.

Sikap hangat dan perhatian yang Anda tunjukkan berpotensi membawa hubungan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut ini adalah ramalan zodiak Leo pada hari Minggu, 7 Juni 2026 seperti dilansir dari laman Astrotalk.

Asmara Leo

Dalam urusan cinta, Leo akan lebih terhubung dengan sisi romantis dan penuh gairah yang dimiliki.

Bagi yang sudah memiliki pasangan, ini merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan perhatian lebih dan memahami kebutuhan emosional pasangan.

Hubungan yang dibangun melalui komunikasi yang hangat dan perhatian yang tulus akan membantu mempererat ikatan serta menciptakan suasana yang lebih harmonis.

Editor: Hanny Suwindari
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