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Leni Setya Wati
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.14 WIB

Ramalan Zodiak Pisces Minggu, 7 Juni 2026: Fokus pada Diri Sendiri dan Kesehatan Mental

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Ilustrasi zodiak Pisces (Magnific/lakiaktertsd)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Pisces (19 Februari – 20 Maret) mungkin akan menjalani hari yang cukup emosional.

Kenangan tentang seseorang yang pernah sangat berarti dalam hidup dapat kembali muncul dan memengaruhi suasana hati.

Perasaan sedih atau rindu merupakan hal yang wajar, tetapi jangan biarkan emosi tersebut menguras seluruh energi Anda.

Hari ini menjadi pengingat untuk lebih memperhatikan kesehatan mental dan memberikan ruang bagi diri sendiri untuk beristirahat dari berbagai tekanan yang ada.

Dilansir dari laman Astrotalk, berikut ramalan zodiak Pisces pada hari Minggu, 7 Juni 2026.

Asmara Pisces

Dalam urusan cinta, Pisces diingatkan untuk berhenti berusaha menjadi sosok yang selalu menyenangkan semua orang.

Hubungan yang sehat tidak dibangun dengan mengorbankan jati diri demi mendapatkan perhatian atau kasih sayang.

Jika hubungan Anda sedang menghadapi tantangan, luangkan waktu untuk mengevaluasi keadaan secara tenang.

Editor: Hanny Suwindari
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