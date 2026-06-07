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Leni Setya Wati
Minggu, 7 Juni 2026 | 11.13 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Minggu, 7 Juni 2026: Percaya Diri, Perluas Relasi Kerja, dan Jangan Menyerah pada Tantangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/soponyono1)

JawaPos.com - Pemilik zodiak Capricorn (22 Desember – 19 Januari) diprediksi menjalani hari yang cukup dinamis, terutama dalam kehidupan sosial.

Kemampuan Anda beradaptasi dengan berbagai lingkungan membuat banyak orang merasa nyaman saat berada di dekat Anda.

Hari ini merupakan waktu yang tepat untuk memperluas jaringan pertemanan, menjalin koneksi baru, dan membuka diri terhadap berbagai peluang yang datang melalui interaksi sosial.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan zodiak Capricorn secara lengkap pada hari Minggu, 7 Juni 2026.

Asmara Capricorn

Dalam urusan cinta, Capricorn memancarkan daya tarik yang sulit diabaikan. Kecerdasan, selera humor, dan cara Anda berkomunikasi membuat banyak orang tertarik untuk mengenal lebih dekat.

Bagi Capricorn yang masih lajang, kesempatan bertemu seseorang yang berpotensi menjadi pasangan cukup terbuka. Jangan ragu menunjukkan kepribadian asli Anda karena itulah yang menjadi daya tarik terbesar.

Sementara itu, Capricorn yang telah memiliki pasangan akan menikmati suasana hubungan yang hangat dan menyenangkan. Menambahkan sentuhan romantis, sekecil apa pun, dapat membuat hubungan terasa lebih dekat dan penuh makna.

Karier Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
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