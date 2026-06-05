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Sabtu, 6 Juni 2026 | 02.39 WIB

6 Shio Yang Diprediksi Paling Beruntung Dalam Keuangan Pada 06 Juni 2026

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Ramalan Shio / Pexels

JawaPos.com – Bersiaplah menyambut gelombang energi kemakmuran yang akan datang pada 06 Juni 2026.

Dalam astrologi tionghoa, keselarasan elemen kosmik pada akhir pekan ini diprediksi membuka pintu rezeki dan membawa ledakan energi kelimpahan yang masif bagi sejumlah Shio.

Kombinasi energi harian ini bertindak sebagai katalisator instan yang memicu keberuntungan finansial radikal serta membuka peluang investasi baru yang menjanjikan.

Bagi banyak orang, ramalan shio tidak sekedar menjadi hiburan akhir pekan, melainkan peta navigasi untuk membaca arah angin keberuntungan, mulai dari urusan bisnis hingga pengelolaan aset.

Melansir dari laman YourTango pada Jumat (05/06), dinamika energi bumi dan langit ini akan membawa kejutan finansial tak terduga, khususnya bagi pemilik 6 shio yang terpilih.

Menariknya, fenomena psikologis di balik ketertarikan seseorang terhadap ramalan keberuntungan ini juga divalidasi secara ilmiah.

Sebuah studi dalam jurnal personality and individual differences menunjukkan bahwa ketertarikan mendalam manusia terhadap ramalan astrologi sebenarnya berkaitan erat dengan kebutuhan psikologis.

Kebutuhan psikologis untuk memahami makna hidup, sekaligus strategi bawah sadar demi memperoleh rasa kontrol yang kuat serta meningkatkan rasa optimisme terhadap ketidakpastian masa depan.

Berikut 6 shio yang diprediksi paling beruntung dalam keuangan pada 06 Juni 2026;

Editor: Setyo Adi Nugroho
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