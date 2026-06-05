Ramalan Zodiak Aquarius 5 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (Freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang menuntut Aquarius untuk lebih berhati-hati dalam mengambil langkah. Beberapa rencana yang telah disusun mungkin tidak berjalan sesuai jadwal sehingga membutuhkan kesabaran ekstra.

Alih-alih memaksakan keadaan, Aquarius disarankan untuk fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Sikap tenang dan kemampuan beradaptasi akan menjadi kunci untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul sepanjang hari.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Jumat (5/6), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini kurang ideal untuk mengambil keputusan besar atau memulai sesuatu yang sangat penting. Beberapa agenda yang telah direncanakan berpotensi mengalami penundaan sehingga Anda perlu menyesuaikan ekspektasi. Daripada terburu-buru mengambil tindakan, gunakan waktu ini untuk mengevaluasi rencana Anda.

Cinta Aquarius

Hubungan dengan pasangan maupun keluarga memerlukan perhatian lebih. Ada kemungkinan muncul perbedaan pendapat yang dapat memicu ketegangan jika tidak disikapi dengan bijak.