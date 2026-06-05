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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 5 Juni 2026 | 16.46 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn 5 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/soponyono1) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/soponyono1)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan membawa energi yang cukup positif bagi Capricorn. Keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan membantu Anda menjalani aktivitas dengan lebih tenang dan terarah.

Momen ini juga sangat baik untuk mempererat hubungan dengan orang-orang di sekitar. Dengan sikap terbuka dan komunikasi yang baik, Capricorn dapat membangun pemahaman yang lebih kuat baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Capricorn, Jumat (5/6), dikutip dari Astroved.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Secara umum, hari ini menjanjikan keseimbangan yang baik dalam berbagai bidang kehidupan. Anda akan lebih mudah menemukan titik tengah dalam menghadapi situasi yang muncul. Kondisi ini mendukung Anda untuk memperkuat hubungan, memperbaiki komunikasi, serta membangun kerja sama yang lebih harmonis dengan orang lain.

Cinta Capricorn

Kehidupan asmara dan hubungan keluarga dipenuhi suasana hangat dan harmonis. Anda akan merasakan kedekatan emosional yang lebih kuat dengan pasangan maupun anggota keluarga.

Komunikasi yang berjalan lancar membantu menciptakan rasa saling memahami dan menghargai. Bagi Capricorn yang masih lajang, energi positif yang Anda miliki dapat membuat hubungan pertemanan berkembang ke arah yang lebih serius.

Karier Capricorn

Editor: Kuswandi
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