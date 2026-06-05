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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 5 Juni 2026 | 08.10 WIB

Ramalan Zodiak Pisces 5 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Pisces. (Freepik) - Image

Ilustrasi Zodiak Pisces. (Freepik)

JawaPos.com - Hari ini, Kreativitas zodiak pisces sedang mengalir bebas. Beberapa hari terakhir, pisces mungkin merasa monoton bosan. Namun, energi positif dari posisi planet hari ini akan membantu pisces mengekspresikan diri secara kreatif. 

Tujuannya adalah mengikuti insting daripada hasil akhir. Namun, cobalah untuk tidak terbawa suasana dan menjaga keseimbangan yang sehat dengan aspek-aspek penting lainnya dalam hidup. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Pisces pada Jumat, 5 Juni 2026.

Pisces (19 Februari – 20 Maret)

Zodiak pisces perlu berhati-hati dengan seseorang yang menarik perhatian, karena dia mungkin sedang mencari hubungan pelarian. Terkait karir, bersiaplah untuk mendengar kabar dari teman lama atau kenalan mengenai peluang kerja yang tepat.

Sementara itu, jangan terlalu khawatir tentang kondisi kesehatan orang yang dicintai hari ini. Terkait keuangan, cobalah bersikaplah realistis tentang kondisi keuanganmu, karena pengeluaran pisces sedang tinggi saat ini.

Cinta Pisces

Hari ini, pisces mungkin bertemu seseorang yang menarik perhatian. Namun, berhati-hatilah dengan orang ini, karena dia mungkin mencari hubungan pelarian setelah baru saja putus dengan seseorang. 

Pisces boleh mengenalnya lebih dekat, tetapi jangan langsung menjalin hubungan serius dengan siapa pun yang baru dikenal hari ini. Luangkan waktu dan pastikan pisces tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak berarti sejak awal.

Karir Pisces

Editor: Hanny Suwindari
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