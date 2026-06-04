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Cicilia Margarettha
Jumat, 5 Juni 2026 | 01.56 WIB

Ramalan Zodiak Pada 8 - 14 Juni 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer Mulai Dari Karier Hingga Asmara

Zodiak Dalam Astrologi / Pexels - Image

Zodiak Dalam Astrologi / Pexels

JawaPos.com – Memasuki pekan kedua bulan Juni 2026, dinamika pergerakan benda langit membawa angin segar bagi roda nasib sejumlah zodiak.

Ramalan zodiak pada 8 hingga 14 Juni 2026, dipengaruhi oleh peristiwa astrologi besar, yang membawa energi keberuntungan, kelimpahan, serta peluang baru dalam berbagai aspek kehidupan.

Ramalan zodiak kerap menjadi salah satu cara bagi banyak orang untuk memahami dinamika kehidupan sehari-hari, mulai dari karier, keuangan, hingga hubungan asmara.

Melansir dari laman yourtango pada Kamis (04/06), menyebutkan ramalan zodiak aries, taurus, gemini, cancer pada periode 8 hingga 14 Juni 2026.

Dalam jurnal personality and individual differences menunjukkan bahwa ketertarikan terhadap astrologi berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk memahami makna hidup serta memperoleh rasa kontrol terhadap masa depan.

Berikut ramalan zodiak Aries, Taurus, Gemini, dan Cancer pada 8 - 14 Juni 2026 dalam karier, keuangan, dan asmara.

-    Aries (21 Maret - 19 April)  

Karier aries diprediksi mengalami lompatan besar berkat gelombang kreativitas yang tinggi sepanjang pekan ini.

Energi kosmik mendorong aries untuk lebih berani mengekspresikan ide-ide unik serta mengambil langkah nyata dalam mengejar ambisi profesional.

Dengan bahasa sederhana, aries perlu mulai mengeksekusi visi besar mereka, bukan sekadar menyimpannya di dalam kepala.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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