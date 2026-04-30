Ramalan Zodiak Libra 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)
JawaPos.com – Zodiak libra merasa bingung dan cenderung memandang segala sesuatu dari perspektif negatif. Hal ini dapat membuat libra gelisah dan mudah marah karena hal-hal kecil.
Berhati-hatilah saat berinteraksi dengan orang lain, karena libra akan bertanggung jawab atas apa yang dikatakan. Cobalah menarik napas dalam-dalam dan rileks. Ingatlah bahwa ini hanyalah fase yang akan berlalu dengan cepat.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Kamis, 4 Juni 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra perlu berhati-hati dalam mengungkapkan perasaan hari ini dan hindarkan diri dari rasa luka. Terkait karir, segala sesuatunya akan berjalan sesuai keinginan dan libra berhasil meraih apa pun yang ditetapkan untuk diri sendiri.
Sementara itu, istirahatkan mata secara teratur jika menghabiskan terlalu banyak waktu di depan komputer. Terkait keuangan, jangan membeli apa pun dengan kredit dan batasi pembelian kecuali benar-benar diperlukan.
Cinta Libra
Libra tergoda untuk menggoda seseorang yang cukup menarik di tempat kerja. Namun, perasaan libra tidak akan dibalas dengan cara apa pun. Mungkin, dia akan menganggap libra hanya sebagai sahabat. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mengungkapkan perasaanmu hari ini dan cobalah untuk tidak terluka.
Karir Libra
Saatnya memberi selamat kepada diri sendiri, karena segala sesuatunya berjalan sesuai keinginan dan libra berhasil mencapai apa pun yang ditetapkan untuk diri sendiri. Libra akan mampu memenuhi tanggung jawab.
Namun, keberhasilan akan memberikan libra lebih banyak tanggung jawab. Ini berarti libra akan mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Manfaatkan hal ini sebaik-baiknya untuk maju dan melakukan pengembangan diri.
Kesehatan Libra
Waspadai konsekuensi negatif dari menghabiskan terlalu banyak waktu di depan komputer. Istirahatkan mata secara teratur, karena kelelahan mata dan ketidaknyamanan pada leher merupakan indikasinya.
Beristirahatlah secara berkala dan gerakkan pergelangan tangan dan persendian jari. Pastikan libra tidak terlalu membebani mata.
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