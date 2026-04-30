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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 4 Juni 2026 | 07.33 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aquarius merasa stres dan lelah karena berbagai alasan. Hari ini, cobalah bersantai dan hindari konflik sebisa mungkin. 

Cobalah untuk tidak memikirkan perselisihan agar pikiranmu tetap tenang. Luangkan waktu sendirian, dan ketenangan pikiran yang baru ditemukan akan membuat aquarius merasa nyaman.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius pada Kamis, 4 Juni 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius akhirnya menemukan prospek yang cukup menjanjikan saat mencari pasangan. Terkait karir, aquarius akan melihat kemajuan setelah akhir-akhir ini memiliki sebuah proyek yang tertunda.

Sementara itu, berhati-hatilah jika mengalami peningkatan stres pada mata karena terlalu banyak menatap televisi dan komputer. Pada sisi keuangan, cobalah menginvestasikan uang untuk masa depan karena akan memberikan keuntungan yang berlipat ganda.

Cinta Aquarius

Jika sedang mencari pasangan, aquarius akhirnya menemukan beberapa prospek yang cukup menjanjikan. Aquarius harus mengubah pandangan yang pesimis. 

Meskipun tidak yakin dengan perasaan saat ini, tetapi setidaknya aquarius akan bertemu seseorang yang tepat sedang berada di dekat aquarius.

Karir Aquarius

Aquarius dapat mengharapkan bahwa hari ini akan membawa beberapa perkembangan profesional yang baik. Akhirnya, aquarius melihat kemajuan kembali setelah akhir-akhir ini memiliki sebuah proyek yang tertunda. Manfaatkan waktu ini untuk mendorong proyek pekerjaanmu sejauh mungkin.

Kesehatan Aquarius

Segala masalah pada mata harus segera ditangani. Terlalu banyak waktu di depan televisi dan komputer, menyebabkan peningkatan stres pada mata. Aquarius perlu membuatnya rileks dengan mengonsumsi wortel dan buah-buahan yang kaya akan vitamin A. 

Selain itu, pastikan untuk tidak membaca buku dengan huruf yang terlalu kecil. Segera kunjungi dokter jika aquarius merasa tidak nyaman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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