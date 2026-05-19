Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)
JawaPos.com – Kepercayaan diri zodiak aries mungkin sedikit terguncang. Hal ini disebabkan oleh alasan yang tidak diketahui atau karena aries cenderung bermimpi terlalu besar.
Ketika aspirasi menjadi mustahil untuk dicapai, aries harus mundur selangkah. Bermimpi itu juga penting, jadi jangan menyerah padanya. Jaga agar harapanmu tetap realistis dan bersikaplah praktis.
Berkonsentrasilah pada tujuan yang dapat dikelola dan majulah secara perlahan dan mantap. Tidak ada yang mudah dalam hidup. Aries harus bekerja keras untuk mencapai tujuan.
Zodiak taurus mungkin berada dalam suasana hati yang luar biasa. Hari ini tampaknya menjadi hari yang tepat untuk melepaskan dendam. Pertimbangkan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang mengganggu dan membuat frustrasi.
Hari ini, luangkan waktu tambahan untuk melakukan kegiatan yang menenangkan dan percayai intuisimu saat membuat keputusan penting.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Kamis, 4 Juni 2026.
Aries (21 Maret – 19 April)
Zodiak aries perlu mengesampingkan rasa malu dan berani mengungkapkan isi hati agar bahagia. Terkait karir, jangan terlalu banyak khawatir karena semua stres yang aries rasakan akan sia-sia.
Sementara itu, saatnya bangun dan berolahraga untuk mengatasi rasa nyeri dan sakit yang belum diketahui. Terkait keuangan, lakukan perencanaan keuangan yang matang terhadap setiap pengeluaran atau transaksi, agar tidak menyebabkan tekanan finansial.
Cinta Aries
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