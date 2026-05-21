Ramalan Zodiak Gemini 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Kemungkinan, zodiak gemini akan kedatangan tamu terkait dengan kegiatan kelompok atau acara sosial yang akan diselenggarakan di masa mendatang. Gemini perlu bersiap untuk bersih-bersih dan mendekorasi ulang rumah.

Lebih dari satu orang kemungkinan akan mencoba menghubungi gemini. Mereka memiliki berita menarik dan informasi yang bermanfaat. Menjelang akhir hari, energi dan antusiasme gemini seharusnya jauh lebih tinggi daripada di pagi hari.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Kamis, 4 Juni 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini harus meluangkan waktu untuk meninjau kembali sosok yang dicari dalam diri seorang pasangan. Terkait karir, manfaatkan pemikiran yang kuat dan tunjukkan kemampuanmu untuk berkembang di bawah tekanan.

Sementara itu, lakukan pemeriksaan kesehatan mata jika menyadari adanya perubahan pada penglihatan atau kesehatan mata. Terkait keuangan, bersikaplah bijak dalam menutupi semua tagihan dan gunakan keterampilan keuanganmu untuk keluar dari situasi keuangan yang sulit.

Cinta Gemini

Hari ini, gemini perlu meluangkan waktu untuk meninjau kembali sosok yang dicari dalam diri seorang pasangan. Belakangan ini, gemini selalu memilih orang yang salah hingga merasa patah hati. Carilah orang yang membuatmu bahagia. Gunakan tujuan hubungan jangka panjang sebagai panduan.

Karir Gemini