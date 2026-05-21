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Dea Agustin Adrianingtyas
Kamis, 4 Juni 2026 | 07.12 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 4 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik)

JawaPos.com - Romansa zodiak cancer terasa semakin intens, seiring dengan meningkatnya komunikasi yang terjadi. Hal ini adalah berkat energi, antusiasme, dan fokus antara cancer dengan, Cancer. 

Jika belum menjalin hubungan asmara, cancer mungkin akan menemukan seseorang yang memiliki minat sama dan tinggal tidak terlalu jauh. Sementara itu, bersiaplah untuk melakukan banyak perjalanan singkat di lingkungan sekitar untuk melihat hal-hal baru yang pernah didengar. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Kamis, 4 Juni 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Zodiak cancer perlu rileks saat belum menemukan belahan jiwa atau pasangan belum memiliki waktu untuk bersama. Terkait karir, kumpulkan semua kekuatan dan fokuskan energi pada tujuan utama dalam meraih impian.

Sementara itu, periksakan kesehatan mata bersama keluarga untuk mendeteksi masalah sejak dini atau memastikan semuanya baik-baik saja. Terkait keuangan, cancer perlu lebih teliti serta bijak dalam melakukan pengeluaran dengan tidak melakukan pembelian yang tidak perlu.

Cinta Cancer

Cancer mungkin merasa sedikit kesepian hari ini. Cancer mungkin merasa tidak akan pernah menemukan belahan jiwa atau pasangan tidak memiliki waktu untuk bersama. Cobalah untuk rileks, karena perasaan dan situasi ini bersifat sementara dan keduanya akan segera berlalu.

Karir Cancer

Semua tujuan cancer berada dalam jangkauan. Unsur penting untuk meraih impian adalah kemauan diri sendiri untuk mencapainya. Kumpulkan semua kekuatan dan fokuskan energi pada tujuan utama. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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