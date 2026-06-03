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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 4 Juni 2026 | 02.18 WIB

6 Shio yang Diprediksi Banjir Rezeki dan Mendapatkan Banyak Peluang Emas Sepanjang Juni 2026

Ilustrasi shio yang diprediksi banjir rezeki. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang diprediksi banjir rezeki. (Magnific)

JawaPos.Com - Perputaran waktu sering membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang. 

Bagi sebagian orang, perubahan tersebut hadir dalam bentuk tantangan yang menguji kesabaran. 

Namun bagi sebagian lainnya, masa tertentu justru menjadi periode yang dipenuhi peluang, keberuntungan, dan kesempatan untuk berkembang lebih jauh.

Dalam kepercayaan astrologi Tionghoa, setiap shio diyakini memiliki siklus energi yang berbeda. 

Ketika energi tersebut berada dalam fase yang selaras, berbagai peluang dapat muncul secara lebih mudah, baik dalam urusan pekerjaan, bisnis, relasi, maupun finansial.

Juni 2026 dipercaya menjadi bulan yang cukup menjanjikan bagi beberapa shio tertentu. 

Mereka diprediksi memiliki peluang lebih besar untuk menemukan kesempatan baru, memperluas sumber penghasilan, serta menikmati perkembangan positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Dilansir dari kanal Youtube Marcel Wen, inilah enam shio yang diprediksi banjir rezeki dan mendapatkan banyak peluang emas sepanjang Juni 2026.

1. Shio Naga

Pemilik Shio Naga dikenal memiliki karakter yang penuh percaya diri, ambisius, dan tidak takut menghadapi tantangan besar.

Memasuki Juni 2026, energi keberuntungan dipercaya sedang berpihak kepada shio ini. 

Berbagai kesempatan yang sebelumnya tampak sulit dijangkau mulai menunjukkan titik terang.

Dalam urusan karier, banyak pemilik Shio Naga diprediksi mendapatkan kepercayaan lebih besar dari atasan maupun rekan kerja. 

Tanggung jawab baru yang diberikan justru berpotensi membuka jalan menuju peningkatan posisi dan pendapatan.

Bagi yang menjalankan usaha, bulan ini menjadi waktu yang baik untuk memperluas jaringan dan menjalin kerja sama baru. 

Editor: Novia Tri Astuti
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