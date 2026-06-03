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Niko Sulpriyono
Kamis, 4 Juni 2026 | 00.48 WIB

7 Weton yang Diramal Kebanjiran Rezeki pada Bulan Suro 2026, Ada yang Dapat Peluang Besar Tanpa Diduga

Ilustrasi Kebanjiran Rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi Kebanjiran Rezeki (Freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton sering digunakan sebagai salah satu cara untuk memahami karakter, energi kehidupan, hingga potensi keberuntungan seseorang. 

Perhitungan weton yang berasal dari perpaduan hari dan pasaran Jawa dipercaya memiliki pengaruh terhadap perjalanan hidup, termasuk dalam hal rezeki, pekerjaan, dan hubungan sosial.

Memasuki Bulan Suro 2026 yang bertepatan dengan Juni 2026, sejumlah weton disebut memiliki pancaran aura yang lebih kuat dibandingkan biasanya. 

Energi positif tersebut diyakini dapat membuka jalan bagi datangnya peluang baru, perkembangan usaha, hingga kemajuan dalam karier.

Meski setiap weton memiliki keberuntungannya masing-masing, terdapat tujuh weton yang diprediksi memperoleh dorongan energi rezeki lebih besar sepanjang Bulan Suro tahun ini. 

Berikut daftar weton yang disebut memiliki peluang terbaik untuk meraih kesuksesan dan kemakmuran yang dirangkum dari kanal YouTube WIDI JOWO CHANNEL pada Rabu (03/06).

1. Minggu Wage

Pemilik weton Minggu Wage diperkirakan akan memperoleh keberuntungan melalui hubungan sosial dan jaringan pertemanan. 

Kemampuan berkomunikasi yang baik menjadi salah satu faktor yang membuka pintu rezeki bagi weton ini.

Peluang dapat datang dari berbagai arah, mulai dari kerja sama bisnis, aktivitas perdagangan, hingga relasi profesional yang berkembang menjadi kesempatan menguntungkan. 

Semakin luas jaringan yang dibangun, semakin besar pula peluang yang bisa diperoleh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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