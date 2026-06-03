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Rabu, 3 Juni 2026 | 15.30 WIB

Ramalan Zodiak Leo 3 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (freepik)

JawaPos.com - Perkembangan baru yang mengejutkan dalam hubungan persahabatan atau cinta, mungkin akan menghampiri zodiak leo hari ini. Seseorang mungkin pindah lebih jauh atau dekat dengan leo. 

Hal ini mungkin sedikit mengganggu pada awalnya, tetapi leo akan senang setelah terbiasa dengan ide tersebut. Berkomunikasi dengan orang baru juga dapat membawa kejadian tak terduga. Bersiaplah untuk menerima beberapa kejutan besar. 

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Rabu, 3 Juni 2026.

Leo (23 Juli – 22 Agustus)

Cinta mungkin akan datang kepada zodiak leo hari ini setelah sempat merasa kesepian. Terkait karir, jangan terburu-buru mengambil keputusan pekerjaan dan cobalah mengeksplorasi semua pilihan yang ada.

Sementara itu, mintalah pendapat ahli jika leo berencana bergabung dengan pusat kebugaran. Terkait keuangan, cobalah meminimalkan pengeluaran dan pembelian, dengan membelanjakan uang hanya untuk kebutuhan pokok.

Cinta Leo

Jika merasa kesepian, leo dapat merasa lega karena cinta mungkin akan datang hari ini. Namun, terserah pada leo apakah akan memanfaatkan kesempatan ini atau tidak. Seseorang yang leo impikan mungkin akan hadir dalam hidup leo. Jika merasa hubungan ini benar-benar menjanjikan, cobalah untuk mewujudkannya.

Karir Leo

Menemukan panggilan sejati tidak akan mudah, karena leo berpindah-pindah dari satu jalan ke jalan lain. Hari ini, leo mungkin bertanya-tanya apakah harus keluar dari zona nyaman dan mencoba sesuatu yang baru di sektor karir. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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