Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 3 Juni 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak gemini mungkin merasa cukup kecewa dan frustrasi kepada orang-orang yang

disayangi dan dipercaya. Ingatlah bahwa memberi terlalu banyak tekanan pada orang lain biasanya akan berbalik merugikan.

Berusahalah untuk realistis sambil tetap sedikit toleran. Mengharapkan orang lain sempurna dan menginginkan kesempurnaan diri sendiri hanya akan menyebabkan kekecewaan lebih lanjut.

Hari ini mungkin membuat zodiak cancer merasa depresi tentang beberapa area kehidupan yang tidak selaras dengan impian cancer. Tetapi, cancer tidak perlu takut untuk berkhayal hari ini.

Putuskan saja bagaimana mengubah impian tersebut menjadi kenyataan. Cancer tidak perlu berasumsi bahwa tujuan tidak dapat dicapai.

Cobalah mengadopsi pendekatan yang jauh lebih sistematis di tempat kerja untuk mencapai tujuan, melaksanakan tugas, serta menetapkan target yang tinggi. Hari ini, tidak ada yang dapat mencegah cancer dalam mencapai tujuan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Rabu, 3 Juni 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Zodiak gemini bisa merencanakan perjalanan singkat untuk menikmati kebersamaan dengan pasangan baru. Terkait karir, buatlah keputusan mengenai karir setelah merenung agar menjadi keputusan yang tepat dan tidak disesali.