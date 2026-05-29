Ramalan Zodiak Libra Jumat, 29 Mei 2026: Saatnya Menjaga Keseimbangan dan Tidak Terlalu Mengorbankan Diri

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/soponyono1)
JawaPos.com - Hari ini Libra merasakan suasana yang lebih ringan dan menyenangkan.
Energi harmonis antara Bulan dan Venus membantu meningkatkan rasa percaya diri, pesona alami, serta kemampuanmu menjalin hubungan dengan orang lain.
Sebagai zodiak yang dipengaruhi Venus, Libra sangat peka terhadap keindahan, kenyamanan, dan keseimbangan. Karena itu, suasana hari ini membuatmu lebih mudah merasa damai dan terhubung dengan lingkungan sekitar.
Namun, pengaruh Saturnus juga membawa pelajaran penting. Libra diminta lebih jujur pada diri sendiri, terutama soal batasan pribadi. Jangan sampai terlalu banyak mengalah demi menjaga hubungan tetap tenang.
Menjaga kedamaian memang penting, tetapi kebutuhan dan energimu juga perlu dihargai. Berikut ramalan lengkap Libra seperti dilansir dari laman Astroscope.
Cinta dan Hubungan Libra
Dalam urusan asmara, hari ini menghadirkan energi yang hangat dan romantis. Libra akan lebih mudah menarik perhatian orang lain lewat sikap lembut, perhatian, dan pesona yang alami.
Bagi yang sudah memiliki pasangan, hubungan terasa lebih nyaman dan penuh perhatian kecil yang bermakna.
