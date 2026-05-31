Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 31 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra dan Scorpio (freepik)
JawaPos.com – Zodiak libra adalah seorang yang secara alami pandai bergaul dan seorang pemimpin. Betapa pun menikmati berinteraksi dengan orang lain, kelompok besar terlalu berat bagi libra.
Kemampuan diplomasi akan menjadikan libra seorang pembawa perdamaian. Hari ini, libra mungkin ingin mengadakan pesta tak terduga di rumah. Terlepas dari seberapa lelah atau sibuknya, luangkan waktu untuk mengadakan pertemuan ini.
Tidak setiap hari libra dapat menghabiskan waktu bersama anggota keluarga dan teman. Semua orang mungkin berharap untuk bersenang-senang, jadi ambil foto momen ini untuk mengingatnya dalam waktu lama.
Zodiak scorpio mungkin merasa kewalahan karena harus fokus pada banyak tugas yang berbeda. Semua aktivitas akan bermanfaat, jadi seimbangkanlah komitmenmu. Meskipun pikiran scorpio mungkin teralihkan ke aktivitas di rumah, scorpio harus tetap fokus pada tugas di kantor.
Temukan keseimbangan dengan mulai hidup sehat, karena hal ini sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kejernihan mental.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Minggu, 31 Mei 2026.
Libra (23 September – 22 Oktober)
Zodiak libra mungkin akan bertemu seseorang yang spesial di tempat yang paling tidak terduga. Terkait karir, libra perlu menahan emosi dan menjaga ucapan saat terjadi perbedaan pendapat dengan senior.
Sementara itu, keluarlah dari rasa lesu dan lelah dengan memaksakan diri untuk bangun dari tempat tidur dan berolahraga. Terkait keuangan, segala tindakan yang libra lakukan terkait dengan investasi di luar negeri akan menjadi sangat sukses saat ini.
