Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 28 Mei 2026 | 17.27 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 28 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio. (Magnific)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Scorpio hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang menuntut untuk lebih waspada dalam mengambil keputusan dan menjalani aktivitas sehari-hari. Sejumlah situasi mungkin tidak berjalan sepenuhnya sesuai harapan, sehingga diperlukan kehati-hatian agar tidak memicu kerugian atau tekanan yang lebih besar.

Di tengah tantangan yang muncul, Scorpio tetap memiliki peluang menemukan ketenangan melalui pendekatan yang lebih spiritual dan reflektif. Menenangkan pikiran serta menjaga keseimbangan emosi dapat membantu Anda menghadapi hari dengan lebih bijaksana.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Scorpio, Kamis (28/5), dikutip dari Astroved.

Scorpio (23 Oktober – 21 November)

Secara umum, hari ini mengharuskan Scorpio untuk lebih berhati-hati dalam bertindak. Potensi kerugian atau hambatan mungkin muncul, sehingga Anda perlu mempertimbangkan segala sesuatu secara matang sebelum mengambil keputusan penting. Di sisi lain, keterlibatan dalam aktivitas spiritual atau momen perenungan akan membantu menghadirkan rasa tenang.

Cinta Scorpio

Kehidupan asmara Scorpio berpotensi dipengaruhi oleh sikap yang lebih egois atau terlalu berpusat pada keinginan pribadi. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat memicu jarak emosional dengan pasangan.

Mencoba lebih memahami sudut pandang pasangan dan membuka ruang komunikasi yang sehat akan membantu menjaga keharmonisan hubungan. Sikap saling menghargai menjadi kunci agar hubungan tetap hangat dan seimbang.

Karier Scorpio

Karier dan pekerjaan tampaknya menghadirkan tekanan yang cukup besar. Anda mungkin kesulitan menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu atau mencapai target yang telah ditentukan.

Situasi tersebut dapat menarik perhatian atasan dan menuntut Anda untuk bekerja lebih teliti. Menyusun prioritas dengan baik serta menjaga fokus akan membantu meminimalkan kesalahan dan memperbaiki performa kerja.

Kesehatan Scorpio

Kondisi kesehatan perlu mendapat perhatian lebih karena stres dan nyeri pada kaki berpotensi mengganggu aktivitas hari ini. Ketegangan emosional juga bisa berdampak pada kenyamanan fisik secara keseluruhan.

Editor: Sabik Aji Taufan
