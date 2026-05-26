3 Weton yang Nasibnya Jauh dari Kemiskinan di Tahun 2026 Menurut Primbon, Ekonomi Sehat Bikin Hati Teduh

JawaPos.com - Sejumlah weton dalam perhitungan primbon diramalkan akan dilimpahi banyak rezeki dalam waktu dekat ini.

Di tahun 2026 ini, rezeki dari orang-orang berikut bisa saja datang terus menerus seolah tiada henti-hentinya.

Beberapa di antaranya bahkan ekonominya sampai mengalami perubahan hingga jauh dari kemiskinan.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan nasibnya akan jauh dari kemiskinan di tahun 2026 hingga membuat hati teduh menurut primbon.

1. Weton Selasa Pon

Menurut perhitungan primbon Jawa, weton Selasa Pon akan punya nasib bagus di tahun 2026 ini.

Weton yang memiliki jumlah neptu 10 ini diramalkan akan mengalami masa saat rezekinya berjalan baik.

Kelancaran rezeki mereka dikatakan datang dari sifat jujur dan anti mengambil hak orang lain yang diterapkan dalam hidup.

Hal tersebut membuat apa yang dilakukan mereka bisa mendatangkan rezeki sekalipun hal tersebut tidak pernah dimaksudkan untuk meraih keuntungan.