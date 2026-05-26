Ramalan Zodiak Gemini 26 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Jangan mencoba memaksakan ide kepada siapa pun, zodiak gemini. Penting untuk menjaga netralitas agar gemini dapat bertindak dari keadaan pikiran yang stabil, terutama ketika seseorang menyampaikan masalah yang perlu segera ditangani.

Kuncinya adalah bertindak daripada bereaksi terhadap suatu situasi. Jika benar tentang sesuatu, simpan saja untuk diri sendiri. Tidak perlu mengungkit-ungkitnya di depan siapa pun dan mengatakan bahwa mereka salah.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Selasa, 26 Mei 2026.

Gemini (21 Mei – 20 Juni)

Kerahkan semua kemampuanmu karena keluarga menunjukkan penentangan terhadap pilihan pasangan zodiak gemini. Terkait karir, hindari berbicara tentang kenaikan gaji hari ini karena kemungkinan besar akan ditolak.

Sementara itu, hindari aktivitas yang menimbulkan stres dan tegang saat menderita masalah tekanan darah. Terkait keuangan, tetaplah bersikap positif karena akan ada kabar mengenai keuntungan investasi hang gemini lakukan di luar negeri.

Cinta Gemini

Hari ini akan menantang dalam hal percintaan, karena keluarga gemini menunjukkan penentangan terhadap pilihan pasangan gemini. Cobalah mengerahkan semua kemampuanmu dan cobalah membujuk mereka. Pada beberapa hari ke depan, mereka Kam mulai memahami sudut pandang gemini.