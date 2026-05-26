Ramalan Zodiak Leo 26 Mei 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Pertengkaran apa pun yang zodiak leo mulai hari ini kemungkinan akan meledak menjadi pertempuran emosional yang brutal, jadi berhati-hatilah. Cobalah untuk tidak mengganggu wilayah orang lain, karena orang lain cenderung posesif dan agresif dalam membela apa yang menjadi haknya.
Hindari ledakan energi yang dahsyat. Jangan memulai pertengkaran yang tidak perlu. Leo dapat menyelesaikan masalah secara beradab tanpa merugikan orang lain.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo pada Selasa, 26 Mei 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo akan menemukan seseorang yang sangat menarik saat menghadiri acara sosial hari ini. Terkait karir, identifikasi karyawan yang memiliki potensi baik dan memilih mereka untuk diikutsertakan dalam pelatihan.
Sementara itu, pantau tekanan darah dan berat badan dengan cermat, serta lakukan upaya serius untuk mengendalikannya. Terkait keuangan, seseorang dari luar negeri akan memberi leo keuntungan finansial dan pengakuan yang diharapkan.
Cinta Leo
Leo mungkin menghadiri acara sosial dan menemukan seseorang yang sangat menarik hadir di dalamnya. Bisa jadi, leo dan dia memiliki banyak kesamaan minat. Ini akan menjadi tempat yang aman untuk bertemu orang baru, karena keluarga akan hadir dan leo sedang tampil sebaik mungkin.
Karir Leo
Hari ini, leo harus mengidentifikasi karyawan yang memiliki potensi tinggi dan memilih mereka untuk melakukan pelatihan. Karyawan akan merasa lebih berdedikasi dan loyal jika mereka menerima penguatan positif, jadi pastikan leo memberi tahu karyawan betapa berartinya mereka bagi leo. Upaya ini akan membuahkan hasil dan manfaat dalam jangka panjang.
