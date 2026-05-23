Hoki Tak Pernah Habis, 10 Weton Ini Sangat Mudah Mendapatkan Keberuntungan

Ilustrasi Penuh Keberuntungan Rezeki (Freepik) JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini memiliki tingkat keberuntungan tinggi sehingga rezeki dan hoki sering datang dalam kehidupan sehari-hari. Weton-weton ini dipercaya memancarkan aura positif yang membuat kemudahan dan peluang baik lebih sering menghampiri tanpa harus melalui usaha yang berat. Aliran keberuntungan yang terus mengalir menjadikan mereka sering dianggap sebagai simbol kemujuran harian dalam tradisi primbon Jawa. Setiap harinya diperkirakan dipenuhi kesempatan emas, sehingga pemilik weton tersebut kerap dikelilingi nasib baik yang berkelanjutan. Baca Juga:10 Weton Ini Bakal Dihujani Rezeki dan Hoki, Kesuksesan Ada di Depan Mata Dikutip dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Sabtu (23/5), disebutkan bahwa ada sepuluh weton yang dikenal penuh hoki dan mudah mendapatkan keberuntungan setiap hari menurut primbon Jawa.

1. Jumat Kliwon

Jumat Kliwon memiliki neptu 14 yang berasal dari penjumlahan nilai hari Jumat 6 dan pasaran Kliwon 8.

Mereka dikaruniai hati seperti rembulan yang mampu memberikan ketenangan dan pesona bagi orang-orang di sekitarnya.

Pemilik Jumat Kliwon dianugerahi kemampuan berkomunikasi yang baik, kecerdasan dalam berbicara, dan mudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain.

Dengan sifat loyal dan energik yang dimilikinya, mereka sering diberkati dengan limpahan rezeki sepanjang perjalanan hidup.

2. Rabu Pon

Rabu Pon memiliki neptu 14 yang merupakan hasil penjumlahan dari nilai hari Rabu 7 dan pasaran Pon 7.