10 Weton Ini Bakal Dihujani Rezeki dan Hoki, Kesuksesan Ada di Depan Mata

JawaPos.com – Dalam primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diprediksi akan berada dalam masa keberuntungan besar sehingga rezeki dan hoki datang secara terus-menerus. Weton-weton ini diyakini sedang berada pada puncak peruntungan, dengan aliran keberkahan yang sulit terbendung dalam kehidupan mereka. Datangnya rezeki yang berkesinambungan menjadikan weton tersebut sering dianggap sebagai simbol kemakmuran dalam ramalan primbon Jawa. Dengan meningkatnya aura keberuntungan, pemilik weton ini diperkirakan akan menjalani hidup yang penuh berkah serta berbagai kejutan positif sepanjang waktu. Dikutip dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79 pada Sabtu (23/5), disebutkan bahwa ada sepuluh weton yang diramalkan akan diguyur rezeki dan hoki menurut primbon Jawa.

1. Kamis Kliwon

Kamis Kliwon memiliki neptu 16 yang merupakan hasil penjumlahan dari hari Kamis (8) dan pasaran Kliwon (8), berada di bawah naungan Waseso Segoro.

Individu dengan Kamis Kliwon diberkati kemakmuran berlimpah yang digambarkan seluas samudra, serta dikenal memiliki kepribadian yang santun, berhati lembut, dan berpikiran positif.

Orang yang lahir pada Kamis Kliwon cenderung memiliki banyak aspirasi, gemar menuntut ilmu, fleksibel dalam tindakan, dihormati banyak orang, dan disukai oleh keluarga besarnya.

Mereka juga dipengaruhi oleh lintang naga, mudah berempati, suka berbagi dengan orang lain, dan menjalani kehidupan dengan ketulusan yang tinggi dalam berbagai aspek.

2. Jumat Legi

Jumat Legi memiliki neptu 11 dari nilai hari Jumat (6) dan pasaran Legi (5), berada di bawah naungan Satrio Wibowo.